Боррель: институты ЕС не вправе останавливать «Северный поток — 2»

Институты ЕС не имеют полномочий, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», это вопрос к странам, которые продвигают его строительство. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента.

«Мы действуем в рамках полномочий институтов ЕС. Институты ЕС не имеют полномочий остановить «Северный поток — 2», это вопрос не к ним, а к государствам сообщества, которые этот проект продвигают», — цитирует ТАСС Борреля.

Таким образом он ответил на призывы парламентариев остановить проект из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал, что Германия рассматривает все варианты в качестве реакции на ситуацию с Навальным, в том числе приостановку «Северного потока — 2».

При этом он подчеркнул, что решение будет зависеть от России.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал призывы остановить проект ошибкой.

В июле Боррель заявлял, что ЕС выступает против санкций США в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».