Боррель: институты ЕС не вправе останавливать «Северный поток — 2»

Короткая ссылка
RT
Институты ЕС не имеют полномочий, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», это вопрос к странам, которые продвигают его строительство. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента.
Боррель: институты ЕС не вправе останавливать «Северный поток — 2»

«Мы действуем в рамках полномочий институтов ЕС. Институты ЕС не имеют полномочий остановить «Северный поток — 2», это вопрос не к ним, а к государствам сообщества, которые этот проект продвигают», — цитирует ТАСС Борреля.

Таким образом он ответил на призывы парламентариев остановить проект из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал, что Германия рассматривает все варианты в качестве реакции на ситуацию с Навальным, в том числе приостановку «Северного потока — 2».

При этом он подчеркнул, что решение будет зависеть от России.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал призывы остановить проект ошибкой.

В июле Боррель заявлял, что ЕС выступает против санкций США в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить