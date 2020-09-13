СМИ: Названы варианты отказа Германии от «Северного потока — 2»
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В качестве первого варианта издание называет давление Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда с целью отзыва разрешения на строительство.
Вторым вариантом названа слежка за судебными процессами с неправительственными организациями, выступающими против газопровода.
Ещё один вариант — национальное ограничение на импорт российского газа.
Четвёртым вариантом называется возможность позволить санкциям США покончить с проектом.
Пятый вариант — потребовать санкций на уровне ЕС.
Также ещё одним вариантом является препятствование разрешению завершения проекта.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.