СМИ: Названы варианты отказа Германии от «Северного потока — 2»

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Германия располагает шестью вариантами, с помощью которых она может отказаться от проекта «Северный поток — 2», пишет издание Politico.
СМИ: Названы варианты отказа Германии от «Северного потока — 2»
  • © REUTERS/Hannibal Hanschke

В качестве первого варианта издание называет давление Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда с целью отзыва разрешения на строительство.

Вторым вариантом названа слежка за судебными процессами с неправительственными организациями, выступающими против газопровода.

Ещё один вариант — национальное ограничение на импорт российского газа.

Четвёртым вариантом называется возможность позволить санкциям США покончить с проектом.

Пятый вариант — потребовать санкций на уровне ЕС.

Также ещё одним вариантом является препятствование разрешению завершения проекта.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.

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