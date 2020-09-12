Премьер Дании выступила за пересмотр позиции по «Северному потоку — 2»

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Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Премьер Дании выступила за пересмотр позиции по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR.

«Я на протяжении всего времени была против «Северного потока — 2». Я считаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил приостановки «Северного потока — 2» в качестве реакции на ситуацию с Алексеем Навальным.

В июле Датское энергетическое агентство (ДЭА) разрешило компании Nord Stream 2 AG использовать якорные трубоукладчики при строительстве газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны.

В октябре 2019 года ДЭА выдало Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

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