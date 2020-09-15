Президент Австрии прокомментировал ситуацию вокруг Навального
- Reuters
«Я лично не вижу никакой связи между ситуацией вокруг Навального и проектом «Северный поток — 2». Для меня это коммерческий проект», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом он ответил на вопрос, поддержала бы Австрия прекращение реализации проекта.
Ван дер Беллен добавил, что вопрос трубопровода должен решаться не в США, а в Европе.
«В заключение хочу добавить, что этот экономико-политический вопрос должен решаться в Европе, а не в Вашингтоне», — приводит его слова ТАСС.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал, что Германия рассматривает все варианты в качестве реакции на ситуацию с Навальным, в том числе приостановку «Северного потока — 2».
При этом он подчеркнул, что решение будет зависеть от России.
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал призывы остановить проект ошибкой.