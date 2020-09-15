Курц выступил против остановки «Северного потока — 2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против остановки реализации проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом пишет РИА Новости.

Говоря о дискуссиях по поводу блокировки проекта из-за ситуации вокруг Навального, он заявил, что согласен с федеральным президентом, который также выступил против остановки «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» для нас в Австрии — это экономический проект, до сих пор ещё позитивный проект, поскольку мы придерживаемся мнения, что чем больше диверсификации, тем лучше, когда мы можем использовать разные маршруты получения или транспортировки энергии в Европу», — сказал Курц на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

При этом он осудил произошедшее с Навальным, подчеркнув необходимость расследования и привлечения виновных к ответственности.

Ранее Зеленский на брифинге с Курцем назвал «Северный поток — 2» вызовом энергетической безопасности всей Европы.

Кроме того, президент Австрии Александр Ван дер Беллен отметил, что не видит никакой связи между проектом «Северный поток — 2» и ситуацией вокруг Навального.