Курц выступил против остановки «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против остановки реализации проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом пишет РИА Новости.
Курц выступил против остановки «Северного потока — 2»
  • Reuters

Говоря о дискуссиях по поводу блокировки проекта из-за ситуации вокруг Навального, он заявил, что согласен с федеральным президентом, который также выступил против остановки «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» для нас в Австрии — это экономический проект, до сих пор ещё позитивный проект, поскольку мы придерживаемся мнения, что чем больше диверсификации, тем лучше, когда мы можем использовать разные маршруты получения или транспортировки энергии в Европу», — сказал Курц на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

При этом он осудил произошедшее с Навальным, подчеркнув необходимость расследования и привлечения виновных к ответственности.

Ранее Зеленский на брифинге с Курцем назвал «Северный поток — 2» вызовом энергетической безопасности всей Европы. 

Кроме того, президент Австрии Александр Ван дер Беллен отметил, что не видит никакой связи между проектом «Северный поток — 2» и ситуацией вокруг Навального.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить