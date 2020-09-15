Зеленский назвал «Северный поток — 2» вызовом энергобезопасности ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» является вызовом энергетической безопасности всей Европы. Соответствующее заявление было сделано на совместном брифинге в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Украинский лидер отметил, что у Киева с австрийскими властями разные взгляды на строительство газопровода.

По его словам, он понимает «все сложности, все инвестиции».

«Но при всём этом я понимаю, какие есть серьёзные вызовы из-за Nord Stream 2. И это не только энергетическая безопасность Украины, я поделился детально с Себастьяном, это будет вопрос энергетической безопасности всей Европы», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад пересмотреть политику относительно «Северного потока — 2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального.