Зеленский назвал «Северный поток — 2» вызовом энергобезопасности ЕС
- РИА Новости
Украинский лидер отметил, что у Киева с австрийскими властями разные взгляды на строительство газопровода.
По его словам, он понимает «все сложности, все инвестиции».
«Но при всём этом я понимаю, какие есть серьёзные вызовы из-за Nord Stream 2. И это не только энергетическая безопасность Украины, я поделился детально с Себастьяном, это будет вопрос энергетической безопасности всей Европы», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад пересмотреть политику относительно «Северного потока — 2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального.