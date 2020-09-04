МИД Украины призвал остановить «Северный поток — 2» из-за Навального

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад пересмотреть политику относительно строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
МИД Украины призвал остановить «Северный поток — 2» из-за Навального
  • РИА Новости

«Украина исходит из того, что на данный момент наши партнёры и все, кто оппонирует агрессивной политике России, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода «Северный поток — 2», — цитирует главу МИД Интерфакс-Украина

По его словам, в случае завершения проекта Москва «будет получать дополнительные возможности зарабатывать огромные деньги и инвестировать их потом, в частности, в свои агрессивные действия».

Дипломат призвал «очень комплексно подойти к этому вопросу» и «наконец-то принять меры, которые максимально повысят цену для России за её действия».

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

Российское посольство призвало партнёров избегать политизации инцидента.

После этого немецкая оппозиционная партия «Зелёные» призвала правительство остановить строительство «Северного потока — 2». С аналогичным призывом выступил американский сенатор Том Коттон. 

В Кремле назвали такие заявления эмоциональными и подчеркнули, что речь идёт о коммерческом проекте, который в интересах энергобезопасности всего Европейского континента.

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