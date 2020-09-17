Акт без доказательств: что стоит за словами руководителей ЕС о европейском аналоге закона Магнитского

Еврокомиссия предложит проект закона по типу американского закона Магнитского, в соответствии с которым можно будет накладывать санкции за нарушения прав человека в мире. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что новый режим санкций за нарушения прав человека может быть назван именем российского оппозиционера Алексея Навального. Эксперты отмечают, что, как и в ситуации с делом Скрипалей в 2018 году, европейские политики без каких-либо доказательств готовы ввести новые санкции против России.

Еврокомиссия предложит законопроект аналогичный американскому закону Магнитского, в соответствии с которым можно будет вводить санкции за нарушения прав человека. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ежегодном обращении к членам Европарламента.

«Этот парламент многократно призывал к созданию европейского (аналога) Закона Магнитского — и я могу объявить о том, что теперь мы выступим с определённой инициативой. Наш инструментарий необходимо сделать полным», — сказала фон дер Ляйен.

Она также предложила изменить форму голосования по санкциям и перейти к голосованию квалифицированным большинством, а не единогласно. Она мотивировала это тем, что в случае вопроса о нарушении прав человека Европа сможет обозначить позицию в короткий промежуток времени.

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Также фон дер Ляйен заявила, что инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным не является единичным. По её словам, европейские политики, рассчитывающие на то, что газопровод «Северный поток — 2», соединяющий Германию и Россию, поможет улучшить напряжённую обстановку в отношениях ЕС и РФ, заблуждаются.

«Тем, кто выступает за более тесные отношения с Россией, скажу следующее: отравление Алексея Навального продвинутым отравляющим веществом — это не единичный случай. Действия по той же схеме мы наблюдали в Грузии и на Украине, в Сирии и в Солсбери, а также при вмешательстве в выборы по всему миру. Схема эта остаётся неизменной», — заявила председатель Еврокомиссии.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, также в ходе выступления в Европарламенте, сообщил, что в ответ на ситуацию с Навальным будет принят режим санкций за нарушение прав человека, аналогичный закону Магнитского. Боррель подчеркнул, что запустил работу над подобным глобальным санкционным режимом с начала своего вступления в должность.

«Надеюсь, что произошедшее с господином Навальным побудит страны-члены перейти от дискуссий к действиям и утвердить данный санкционный режим, направленный на защиту прав человека, который по аналогии с законом, известным в Америке как закон Магнитского, мы могли бы назвать «санкционным режимом Навального». Это могло бы стать хорошим способом осмыслить произошедшее и документально закрепить на будущее связь имени господина Навального с режимом санкций в отношении ответственных за нарушение прав человека», — заявил политик.

«Отравление» без доказательств

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолёта. Врачи больницы, куда был доставлен Навальный, по итогам обследования диагностировали нарушение обмена веществ, которое привело к резкому изменению уровня сахара в крови. Его причину установить не удалось, однако каких-либо ядов или отравляющих веществ в организме оппозиционера найдено не было.

По требованию семьи Навального, он был вывезен на лечение в Германию, где его под государственной охраной доставили в клинику «Шарите». 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на немецких военных медиков заявили, что российский оппозиционер якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Reuters

© Yves Herman

Канцлер Ангела Меркель призвала власти России дать объяснения в связи с этим инцидентом. Она заявила, что Навальный стал жертвой преступления, а яд в его организме определён точно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с ФРГ по выяснению этой ситуации. Он подчеркнул, что Берлин не дал ответов на отправленные Россией официальные запросы, а при обследовании Навального в Омске никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 сентября отметила, что немецкие власти фактически игнорировали запросы Москвы, первый из которых был направлен в Берлин ещё 27 августа. Она подчеркнула, что власти ФРГ таким образом тормозят процесс расследования.

Позднее глава немецкого МИД Хайко Маас не исключил введения санкций в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, в числе которых назвал и приостановку реализации проекта «Северный поток — 2».

Кроме того, о вероятности общеевропейских санкций тогда высказался и Жозеп Боррель, который заявил, что ЕС оставляет за собой право вводить ограничительные меры.

В свою очередь, российская сторона неоднократно призывала не политизировать ситуацию с Навальным. 12 сентября глава МИД Сергей Лавров заявил, что в случае введения новых санкций из-за ситуации с Навальным Москва будет действовать по принципу взаимности и не оставит их без ответа.

Выход за рамки

Сергей Лавров, комментируя заявления западных политиков о ситуации с российским оппозиционером, 14 сентября заявил, что зарубежные партнёры России перешли «все приличия» и рамки разумного.

«По Навальному, мне кажется, наши западные партнёры просто перешли все приличия, все рамки разумного. По сути дела, от нас сейчас требуют признаться. Нам говорят: «Вы что, не верите немецким специалистам бундесвера? Как такое может быть? Их выводы подтверждены французами и шведами. Вы что, нам не верите?» — сказал Лавров.

Глава МИД России напомнил, что в ЕС от Москвы настойчиво требуют открыть уголовное дело и провести расследование по факту отравления Навального, при этом для этого сейчас нет законных оснований. Сергей Лавров добавил, что «все зациклены на уголовном деле», при этом немецкие власти отказались передавать необходимые для его возбуждения материалы российской стороне без согласия семьи Навального.

Глава МИД России Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что заявления руководителей ЕС о намерении принять «Закон Навального» говорят об отсутствии самостоятельности единой Европы во внешней политике.

«Ситуация достаточно абсурдная, надуманная, искусственная и заведомо родившаяся не в европейских умах. Даже само желание делать некий закон по образцу закона Магнитского подрывает авторитет ЕС, поскольку он был придуман и принят в США. В лучшем случае мы говорим о неуклюжей попытке подражания американской политике. Нынешнее руководство ЕС показывает всё меньше самостоятельности», — подчеркнул эксперт.

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При этом доказательств отравления Навального как таковых нет, иначе они были бы преданы огласке, отметил Владимир Оленченко.

«Поскольку Россия требует доказательств, то в ЕС всю ситуацию выводят из предметной плоскости в пропагандистскую. А в пропагандистской плоскости применяют различного рода затеи вроде заявлений о санкциях, которые не способствуют прояснению и улучшению положения», — добавил политолог.

В свою очередь политолог Александр Асафов, комментируя динамику происходящего вокруг Алексея Навального и действия европейский политиков, отметил, что данный случай является идентичным со скандалом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника российских спецлужб Сергея Скрипаля — когда на основании бездоказательных обвинений был создан повод для введения новых ограничительных мер против Москвы.