В ЕК заявили о планах предложить европейский аналог акта Магнитского
- Reuters
«Этот дом (Европарламент) много раз призывал к европейскому акту Магнитского. Я могу сообщить, что теперь мы выйдем с предложением», — заявила фон дер Ляйен.
В декабре 2019 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о подготовке запуска глобального санкционного режима в связи с нарушениями прав человека, аналогичного акту Магнитского в США.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал эти планы Евросоюза.