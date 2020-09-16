В ЕК заявили о планах предложить европейский аналог акта Магнитского

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента, заявила, что ЕК выйдет с предложением по санкционному режиму, подобному акту Магнитского в США, передаёт РИА Новости.

«Этот дом (Европарламент) много раз призывал к европейскому акту Магнитского. Я могу сообщить, что теперь мы выйдем с предложением», — заявила фон дер Ляйен.

В декабре 2019 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о подготовке запуска глобального санкционного режима в связи с нарушениями прав человека, аналогичного акту Магнитского в США.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал эти планы Евросоюза.