В Совфеде оценили планы ЕС по аналогичным акту Магнитского санкциям

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал планы Евросоюза по подготовке санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на нарушения прав человека.

«Сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля никого не должно вводить в заблуждение по поводу истинного смысла данного проекта: легитимировать право на вмешательство в дела других государств», — цитирует его ТАСС.

По мнению Косачёва, подобные механизмы санкций необходимы ЕС для объяснения своим гражданам спорных вопросов с ядерными державами и экономическими партнёрами, а также в качестве способа отвлечь европейцев от внутренних проблем.

«Чем больше вопросов к еврочиновникам дома, тем больше озабоченности правами и свободами в других странах — закон жанра», — считает он.

При этом Косачёв не исключил, что новому механизму могут не дать имя Магнитского.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о подготовке запуска глобального санкционного режима в связи с нарушениями прав человека, аналогичного акту Магнитского в США.