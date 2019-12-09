В Совфеде оценили планы ЕС по аналогичным акту Магнитского санкциям

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал планы Евросоюза по подготовке санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на нарушения прав человека.
В Совфеде оценили планы ЕС по аналогичным акту Магнитского санкциям
  • РИА Новости

«Сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля никого не должно вводить в заблуждение по поводу истинного смысла данного проекта: легитимировать право на вмешательство в дела других государств», — цитирует его ТАСС.

По мнению Косачёва, подобные механизмы санкций необходимы ЕС для объяснения своим гражданам спорных вопросов с ядерными державами и экономическими партнёрами, а также в качестве способа отвлечь европейцев от внутренних проблем.

«Чем больше вопросов к еврочиновникам дома, тем больше озабоченности правами и свободами в других странах — закон жанра», — считает он.

При этом Косачёв не исключил, что новому механизму могут не дать имя Магнитского.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о подготовке запуска глобального санкционного режима в связи с нарушениями прав человека, аналогичного акту Магнитского в США.

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