«Не в интересах Европы»: в бундестаге выступили против антироссийских санкций из-за Навального

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным станет для Европы «огнём по своим». Он добавил, что немецкая сторона должна всецело поддержать Россию в расследовании произошедшего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва не понимает нежелание Германии взаимодействовать по ситуации с Навальным и напомнил, что Россия была и остаётся открытой для сотрудничества.

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным фактически станет для Европы «огнём по своим».

Эрнст в интервью РИА Новости рассказал об исследовании Кильского института мировой экономики и Университета Линнань (Lingnan) в Гонконге, в котором оценивается санкционная политика Евросоюза против Москвы. Согласно результатам исследования, отмечает Эрнст, Россия из-за ограничительных мер понесла 56% торговых потерь, остальной же ущерб понесли страны Евросоюза.

«Так что санкции вредят нам самим, Европе, почти так же сильно, как и России. Этот эффект авторы исследования описали термином friendly fire («дружественный огонь»). Это не в интересах Германии и Европы. Вот почему я считаю, что, несмотря на острую проблему с Навальным, которую необходимо решать в любом случае, никакие новые санкции против России в повестку дня входить не должны», — пояснил Эрнст.

Он добавил, что немецкая сторона должна всецело поддержать Россию в расследовании произошедшего.

«Со стороны Германии должно быть сделано все, чтобы поддержать это расследование, которое должны провести русские. На мой взгляд, к этому расследованию относится и опрос Навального», — сказал он.

По мнению Эрнста, результаты исследований, проведённых немецкой лабораторией, должны быть представлены российской стороне. По его словам, Берлин не имеет права требовать от Москвы каких-либо объяснений и в то же время скрывать свои сведения по этому вопросу.

Ранее Клаус Эрнст в беседе с RT Deutsch отметил, что в деле Алексея Навального представлено слишком мало доказательств, чтобы сделать какие-либо выводы о произошедшем.

Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о намерении находящегося на лечении в берлинской клинике Навального вернуться на родину и напомнил, что любой российский гражданин имеет право возвращаться на территорию страны.

«Как и любой гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию», — подчеркнул Песков.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на «неназванного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии» сообщила, что Алексей Навальный не планирует эмигрировать в ФРГ и хочет вернуться в Россию.

Песков также прокомментировал данные об улучшении состояния блогера, отметив, что если российский гражданин поправится, «все этому будут рады».

«Здесь речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами. Если какие-то негативные последствия будут ликвидированы, уже с точки зрения состояния здоровья будут поправлены берлинскими врачами, конечно, все будут только рады», — заявил Песков.

Представитель Кремля также указал, что Москва не понимает нежелание Германии взаимодействовать по ситуации с Навальным и напомнил, что Россия была и остаётся открытой для сотрудничества.

«Мы в данном случае просто констатируем своё глубокое непонимание происходящего и подтверждаем свою готовность и наше намерение выяснить, что же произошло», — добавил он.

Тем временем сам Навальный опубликовал в соцсетях первое фото после выхода из комы и рассказал о своём состоянии.

Также верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пленарной сессии Европарламента заявил о наличии доказательств того, что в случае с Навальным «был задействован нейротоксин группы «Новичок», аналогичный тому, что использовался в деле Скрипалей».

Боррель призвал Россию «сотрудничать» в расследовании ситуации с Навальным, в том числе в рамках ОЗХО, а также предложил назвать разрабатываемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права по имени Навального.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту летевшего в Москву самолёта. Блогер был экстренно госпитализирован в больницу Омска. 22 августа по настоянию родственников он был доставлен в клинику «Шарите» в Берлине.

Впоследствии представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, ссылаясь на исследования, проведённые специалистами лаборатории Вооружённых сил Германии, заявил, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Российские врачи, лечившие Навального, неоднократно заявляли, что проведённые анализы не выявили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин напомнил, что Генеральная прокуратура уже дважды обратилась к коллегам из Германии «за помощью в изучении этих событий», но не получила ответа.

«Факт заключается в том, что наши российские врачи, врачи Омской больницы, спасшие жизнь Алексею Навальному, конечно, провели в кратчайшие сроки самый глубокий комплекс исследований, экспертиз, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ. Эти исследования проводились на самом современном оборудовании, по самым жёстким медицинским протоколам. И каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было», — приводит слова Нарышкина РИА Новости.

Он также отверг утверждения о том, что у России якобы есть запасы «Новичка». По его словам, весь ассортимент отравляющих веществ был уничтожен в соответствии с протоколами и регламентами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«И это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ — это, конечно, дезинформация», — указал Нарышкин.