NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию
В статье говорится, что немецкий прокурор побеседовал с Навальным.
По словам источника, Навальный полностью осознает, какое его состояние, что с ним произошло, и где он находится.
Источник утверждает, что Навальный «не планирует эмигрировать в Германию».
«Он хочет уехать домой, в Россию, и продолжать свою деятельность», — заявил источник.
Ранее в немецкой клинике «Шарите» сообщили об улучшении состояния Навального. Его отключили от аппарата для искусственной вентиляции лёгких.