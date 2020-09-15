NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

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Алексей Навальный, находящийся на лечении в берлинской клинике, заявил прокурору о намерении вернуться в Россию после выздоровления. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.

В статье говорится, что немецкий прокурор побеседовал с Навальным.

По словам источника, Навальный полностью осознает, какое его состояние, что с ним произошло, и где он находится.

Источник утверждает, что Навальный «не планирует эмигрировать в Германию».

«Он хочет уехать домой, в Россию, и продолжать свою деятельность», — заявил источник.

Ранее в немецкой клинике «Шарите» сообщили об улучшении состояния Навального. Его отключили от аппарата для искусственной вентиляции лёгких.

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