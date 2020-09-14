Немецкая клиника рассказала об отключении Навального от аппарата ИВЛ
- Reuters
«Состояние здоровья Алексея Навального... улучшилось. Пациента можно полностью отключить от ИВЛ. Он становится всё более мобильным и уже может временно вставать с больничной койки», — указывается в заявлении.
Отмечается, что публичное сообщение о состоянии Навального было составлено по согласованию с ним и его женой.
Ранее в ФРГ заявили об исследовании проб Навального в трёх лабораториях.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал письмо касательно якобы отравления Алексея Навального «Новичком», направленное Германией в Организацию по запрещению химического оружия. Министр отметил, что Россия заинтересована «если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона почему-то так тщательно скрывает».