Немецкая клиника рассказала об отключении Навального от аппарата ИВЛ

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Немецкая клиника «Шарите» на своём сайте рассказала об улучшении состояния Алексея Навального. Его отключили от аппарата для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Немецкая клиника рассказала об отключении Навального от аппарата ИВЛ
  • Reuters

«Состояние здоровья Алексея Навального... улучшилось. Пациента можно полностью отключить от ИВЛ. Он становится всё более мобильным и уже может временно вставать с больничной койки», — указывается в заявлении.

Отмечается, что публичное сообщение о состоянии Навального было составлено по согласованию с ним и его женой.

Ранее в ФРГ заявили об исследовании проб Навального в трёх лабораториях.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал письмо касательно якобы отравления Алексея Навального «Новичком», направленное Германией в Организацию по запрещению химического оружия. Министр отметил, что Россия заинтересована «если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона почему-то так тщательно скрывает».

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