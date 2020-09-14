Немецкая клиника рассказала об отключении Навального от аппарата ИВЛ

Немецкая клиника «Шарите» на своём сайте рассказала об улучшении состояния Алексея Навального. Его отключили от аппарата для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

«Состояние здоровья Алексея Навального... улучшилось. Пациента можно полностью отключить от ИВЛ. Он становится всё более мобильным и уже может временно вставать с больничной койки», — указывается в заявлении.

Отмечается, что публичное сообщение о состоянии Навального было составлено по согласованию с ним и его женой.

Ранее в ФРГ заявили об исследовании проб Навального в трёх лабораториях.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал письмо касательно якобы отравления Алексея Навального «Новичком», направленное Германией в Организацию по запрещению химического оружия. Министр отметил, что Россия заинтересована «если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона почему-то так тщательно скрывает».