Поддержание дискуссии: премьер Дании выступила за пересмотр позиции страны по «Северному потоку — 2»
- Reuters
- © Hannibal Hanschke
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала к началу новой дискуссии о позиции страны относительно строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает датская телерадиокорпорация DR. По её мнению, поводом для нового обсуждения является ситуация с Алексеем Навальным.
«Я на протяжении всего времени была против «Северного потока — 2». Я считаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу», — цитирует РИА Новости слова Фредериксен.
Напомним, «Северный поток — 2» представляет собой две нити газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, проходящие от России до Германии по дну Балтийского моря через территориальные воды и исключительные экономические зоны пяти стран. По состоянию на начало августа у Датского энергетического агентства не было возражений по поводу строительства газовой магистрали.
Дания стала последней страной, которая дала разрешение на строительство «Северного потока — 2». Затем Копенгаген ввёл запрет на прокладку магистрали с применением якорных судов из-за опасности задеть неразорвавшиеся боеприпасы времён Второй мировой войны, но позднее стало известно, что маршрут постройки газопровода проходит вне зон, где использование кораблей такого типа представляет опасность.
- Метте Фредриксен
- © Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/via REUTERS
Инцидент с Алексеем Навальным произошёл 20 августа 2020 года. Блогер находился в самолёте, следовавшем из Томска в Москву, когда ему стало плохо. Лайнер экстренно приземлился в Омске, после чего Навального, который был без сознания, госпитализировали.
Его родственники настаивали на переводе пациента в немецкую клинику, однако состояние Навального на тот момент не позволяло его транспортировать. После того как российские врачи стабилизировали состояние пациента, его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».
Впоследствии немецкая сторона заявила, что россиянина якобы отравили при помощи вещества из группы «Новичок». Глава немецкого МИД Хайко Маас не исключил приостановки реализации проекта «Северный поток — 2» в качестве реакции на ситуацию с Алексеем Навальным. Вместе с тем ряд немецких политиков ранее назвали ошибкой призывы остановить строительство магистрали.
В свою очередь, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2».
«ХДС, правящая партия, была полностью настроена на закрытие «Северного потока — 2». Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим — что-то, даже непонятно что. Очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединённых Штатов», — сказал он.
Вместе с этим депутат добавил, что другие политические силы придерживались других позиций. Так, например, его партия считает, что эта ситуация — «всего лишь выдуманный повод», а социал-демократы полагают, что необходимо дождаться результатов расследования произошедшего.
По словам Гердта, поведение правящей партии показывает отсутствие суверенности у Германии и подталкивает к решению, ущемляющему «интересы своей собственной страны и своего народа».
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что высказывание премьер-министра Дании следует трактовать как попытку продемонстрировать солидарность с теми странами, которые выступали против Северного потока — 2».
«Мы помним, что Дания долго не согласовывала маршрут, который проходил через её территориальные воды. Я думаю, что от её выступления мало что зависит и «Северный поток — 2» будет достроен. Прежде всего потому, что в нём заинтересованы немцы, которые весьма прагматично подходят к подобным вопросам», — сказал сенатор в беседе с RT.
Он напомнил, что давление на европейские государства в связи с «Северным потоком — 2» оказывают представители США, которые неоднократно осуждали реализацию проекта.
«Давят на всех американцы, чтобы путём недобросовестной конкуренции попытаться выдавить Россию с европейского рынка», — отметил Джабаров.
Как полагает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, у традиционных противников «Северного потока — 2» появляется «второе дыхание».
«Они уже потеряли надежду на то, что европейцы сами откажутся от этого проекта, а теперь появился очень удачный повод, чтобы поднять эту тему», — сказал эксперт.
Как отметил Юшков, Вашингтон пытается сделать так, чтобы магистраль вовсе не достроили.
«Теперь благодаря ситуации с Навальным появляется повод вернуться к дискуссии о том, что можно ввести европейские санкции и никто вообще ничего достраивать не будет. Не было бы этого повода, было бы что-то другое», — полагает аналитик.
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