В ФРГ назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

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Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2».
В ФРГ назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»
  • Reuters

Как он отметил в беседе с телеканалом «360», выдуманным поводом к «наказанию» является ситуация с Алексеем Навальным.

«ХДС, правящая партия, была полностью настроена на закрытие «Северного потока — 2». Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим — что-то, даже непонятно что. Очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединённых Штатов», — сказал он.

Вместе с этим депутат добавил, что другие политические силы придерживались других позиций. Так, например, его партия считает, что эта ситуация — «всего лишь выдуманный повод», а социал-демократы полагают, что необходимо дождаться результатов расследования произошедшего.

По словам Гердта, позиция правящей партии показывает отсутствие суверенности у Германии и подталкивает к решению, ущемляющему «интересы своей собственной страны и своего народа».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил приостановки «Северного потока — 2» в качестве реакции на ситуацию с Алексеем Навальным.

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