В Госдуме оценили заявление главы МИД ФРГ о «Северном потоке — 2»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что власти Германии рассматривают все варианты в качестве реакции на ситуацию с Алексеем Навальным, в том числе приостановку реализации проекта «Северный поток — 2».

«Я считаю, что Российская Федерация сделала со своей стороны всё возможное для того, чтобы принять полноценное участие в расследовании инцидента с Навальным как на территории Российской Федерации, так и на территории Германии. В соответствии с запросом Генеральной прокуратуры мы должны получить доступ ко всем материалам, имеющим значение в плане следствия по делу Навального», — пояснил Морозов.

Депутат также призвал немецких партнёров «не политизировать эту ситуацию».

«Учитывая, что «Северный поток — 2» — это проект, который реализуется Россией исключительно в интересах наших европейских партнёров, которые нуждаются в поставках российского газа», — добавил он.

Ранее Маас не исключил приостановки «Северного потока — 2» в качестве реакции на ситуацию с Алексеем Навальным.

По его словам, Россия может принять участие в расследовании инцидента с Навальным и тем самым «внести вклад» в то, чтобы решение о приостановке строительства «Северного потока — 2» не было принято.