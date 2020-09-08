СМИ: Меркель намерена вместе с ЕС решить судьбу «Северного потока — 2»
- Tobias SCHWARZ / AFP
«Окончательное решение не принято», — цитирует Меркель РИА Новости.
По её словам, то, что Навальный был отравлен, «безусловно доказано».
Как отметила политик, речь не идёт о нападении на ФРГ, поэтому «Германия должна действовать как государство — член ЕС».
Меркель призвала внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнёры из Евросоюза по поводу Навального.
Ранее в Кремле, комментируя сообщения вокруг газопровода, подчеркнули, что это коммерческий международный проект.