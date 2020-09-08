СМИ: Меркель намерена вместе с ЕС решить судьбу «Северного потока — 2»

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Решение по «Северному потоку — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального должно носить общеевропейский характер, заявила на закрытом заседании канцлер Германии Ангела Меркель, слова которой со ссылкой на источники приводит агентство DPA.
СМИ: Меркель намерена вместе с ЕС решить судьбу «Северного потока — 2»
  • Tobias SCHWARZ / AFP

«Окончательное решение не принято», — цитирует Меркель РИА Новости.

По её словам, то, что Навальный был отравлен, «безусловно доказано».

Как отметила политик, речь не идёт о нападении на ФРГ, поэтому «Германия должна действовать как государство — член ЕС».

Меркель призвала внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнёры из Евросоюза по поводу Навального.

Ранее в Кремле, комментируя сообщения вокруг газопровода, подчеркнули, что это коммерческий международный проект.

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