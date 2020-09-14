Регулятор Дании высказал свою позицию по «Северному потоку — 2»

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Представитель Датского энергетического агентства (ДЭА) Мортен Кристенсен заявил, что регулятор не собирается отзывать разрешение по «Северному потоку — 2» из-за политики.
Регулятор Дании высказал свою позицию по «Северному потоку — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Задача Датского энергетического агентства в связи с разрешениями или решениями, выданными в отношении трубопроводов... заключается исключительно в обеспечении соблюдения требований экологичности и безопасности», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кристенсена, Дания, как и другие государства Балтийского моря, ратифицировала Конвенцию по морскому праву и поэтому обязана разрешать транзитные трубопроводы на своих участках континентального шельфа.

«Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.

В июле ДЭА разрешило компании Nord Stream 2 AG использовать якорные трубоукладчики при строительстве газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны.

В октябре 2019 года ДЭА выдало Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

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