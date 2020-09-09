«Голословные обвинения и ультиматумы»: Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному

МИД России вызвал посла Германии в Москве Гезу Андреаса фон Гайра и выразил ему протест в связи с заявлениями Берлина по ситуации с Алексеем Навальным. Российское ведомство возобновило требование о незамедлительном предоставлении ответа на отправленный ранее официальный запрос Генпрокуратуры РФ. В министерстве отметили, что отсутствие запрошенных материалов будет воспринято как «грубая враждебная провокация против России» с немецкой стороны. Между тем представители ФРГ заявили, что результаты исследований были переданы в ОЗХО и Берлин не видит причин предоставлять их Москве.

МИД России заявил протест послу Германии в Москве Гезе Андреасу фон Гайру в связи с заявлениями Берлина по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — заявили в МИД.

Министерство подчеркнуло, что на фоне произошедшей «истерии» возобновило требование о незамедлительном предоставлении развёрнутого ответа немецкой стороны на официальный запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации с блогером, со всеми медицинскими данными, «включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов».

В российском МИД послу ФРГ указали, что отсутствие запрошенных материалов будет воспринято как отказ Берлина от установления истины путём объективного расследования, а действия в связи с Навальным — как «грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений».

«Вся ответственность за последствия такой политики ляжет на федеральное правительство ФРГ и его союзников по НАТО и Европейскому союзу», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, посол Геза Андреас фон Гайр покинул здание министерства спустя почти два часа и отказался от разговора с журналистами.

Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о ситуации с Навальным, отметил, что российскую сторону «не устраивает абсолютно неприемлемый тон» Берлина в деле с блогером.

«Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, легитимные, законные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до общественности», — пояснил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана.

Тем временем представитель Минобороны ФРГ в ходе брифинга заявил, что Берлин передал результаты проб Алексея Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия.

Также по теме «Реагирует на обращения»: что сообщили в «Шарите» о состоянии Навального Алексея Навального вывели из искусственной комы. Об этом сообщили в немецкой клинике «Шарите». При этом там не исключили «долгосрочных...

«Результаты проб были переданы в организацию. Россия является членом этой организации», — цитирует его ТАСС.

Заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц заявила, что якобы Россия, а не ФРГ, обладает информацией, необходимой для прояснения ситуации с блогером, и призвала Москву «дать разъяснения».

«Мы остаёмся при своей позиции и призываем российскую сторону предоставить информацию (по ситуации вокруг Навального. — RT)», — сказала Фиц.

Она отметила, что Россия является членом ОЗХО, а потому Берлин не видит условий для передачи Москве доказательств выводов немецких специалистов касательно диагноза блогера.

Кроме того, говоря о запросе правовой помощи Москвы по делу Навального, Фиц заявила, что его обработкой занимается независимая юстиция и это «больше не ответственность федерального правительства». Она добавила, что правительство Германии в контактах с партнёрами и ОЗХО решит, какие действия предпринимать в деле блогера.

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар в ходе брифинга также заявила, что Министерство иностранных дел ФРГ не согласно с критикой работы Берлина со стороны российского внешнеполитического ведомства. Она подчеркнула, что Германия находится в контакте с Организацией по запрещению химического оружия и будет обсуждать дальнейшие шаги.

Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», куда его перевезли из больницы Омска. Напомним, 20 августа блогеру стало плохо на борту самолёта, выполнявшего рейс Томск — Москва. Авиалайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда его в срочном порядке перевезли в больницу скорой медицинской помощи №1.

Правительство ФРГ, ссылаясь на результаты исследований специалистов военной лаборатории, заявляет, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», и требует от Москвы разъяснений по ситуации вокруг блогера.

Российские медики, в свою очередь, отмечали, что множество анализов, проведённых Навальному в России, не выявили следов каких-либо отравляющих веществ.

При этом в Кремле и МИД России неоднократно указывали, что направили немецкой стороне несколько запросов по делу блогера, но ни на один из них до сих пор не был получен ответ.