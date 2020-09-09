Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального

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Послу Германии в России Гезу Андреасу фон Гейру заявлен решительный протест из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщает пресс-служба российского МИД.

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Москва высказала дипломату требование немедленно предоставить предметный и развёрнутый ответ на запрос Генпрокуратуры.

Ему было указано, что отсутствие материалов будет расценено как отказ Берлина от установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия — как «грубая враждебная провокация против России».

В ведомстве предупредили, что вся ответственность за последствия от такой политики ляжет на немецкие власти и их союзников по НАТО и ЕС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы накопилось много вопросов к Берлину в связи с неподобающим отношением к запросам по Навальному.

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