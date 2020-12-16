Меркель заявила о неизменном отношении ФРГ к «Северному потоку — 2»

Отношение правительства Германии к проекту газопровода «Северный поток — 2» остаётся неизменным на протяжении последних лет. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге.

«Что касается «Северного потока», то позиция федерального правительства остаётся неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы», — сказала она.

Таким образом она ответила на вопрос депутата о том, какие меры намерены принять власти для поддержки проекта.

11 декабря возобновилось строительство «Северного потока — 2»: трубоукладчик «Фортуна» начал укладку в водах Германии.

Как отмечали в партии «Альтернатива для Германии», реализация проекта соответствует интересам ФРГ.