Меркель заявила о неизменном отношении ФРГ к «Северному потоку — 2»

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Отношение правительства Германии к проекту газопровода «Северный поток — 2» остаётся неизменным на протяжении последних лет. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге.
Меркель заявила о неизменном отношении ФРГ к «Северному потоку — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Что касается «Северного потока», то позиция федерального правительства остаётся неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы», — сказала она.

Таким образом она ответила на вопрос депутата о том, какие меры намерены принять власти для поддержки проекта.

11 декабря возобновилось строительство «Северного потока — 2»: трубоукладчик «Фортуна» начал укладку в водах Германии.

Как отмечали в партии «Альтернатива для Германии», реализация проекта соответствует интересам ФРГ.

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