В АдГ заявили о соответствии «Северного потока — 2» интересам ФРГ
- РИА Новости
«Мы всегда поддерживали этот проект, мы всегда полагали, что он очень важен, поскольку это соответствует нашим экономическим интересам», — цитирует РИА Новости слова Крупаллы на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
По его словам, «Северный поток — 2» укрепляет энергетическую безопасность Германии и Европы.
Он отметил, что даже во время холодной войны Россия оставалась надёжным поставщиком газа.
Ранее Лавров заявил, что отношения России и Германии нуждаются в переосмыслении и перезагрузке.