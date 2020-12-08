В АдГ заявили о соответствии «Северного потока — 2» интересам ФРГ

Реализация проекта «Северный поток — 2» соответствует интересам ФРГ, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

«Мы всегда поддерживали этот проект, мы всегда полагали, что он очень важен, поскольку это соответствует нашим экономическим интересам», — цитирует РИА Новости слова Крупаллы на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, «Северный поток — 2» укрепляет энергетическую безопасность Германии и Европы.

Он отметил, что даже во время холодной войны Россия оставалась надёжным поставщиком газа.

Ранее Лавров заявил, что отношения России и Германии нуждаются в переосмыслении и перезагрузке.