Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений России и Германии
- © РИА Новости / POOL
«Ваш приезд в Российскую Федерацию, конечно же, является очень хорошей возможностью, чтобы такой диалог продолжать и искать дополнительные точки соприкосновения. Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые, повторю ещё раз, нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой», — сказал Лавров.
Ранее российский министр отмечал, что ФРГ взяла курс на сдерживание России. При этом он подчёркивал, что напряжённость можно преодолеть.
Кроме того, Лавров заявлял, что отношения с ЕС вызывают у России серьёзную озабоченность.