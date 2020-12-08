Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений России и Германии

Отношения России и Германии нуждаются в переосмыслении и перезагрузке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с делегацией немецкой партии «Альтернатива для Германии».

«Ваш приезд в Российскую Федерацию, конечно же, является очень хорошей возможностью, чтобы такой диалог продолжать и искать дополнительные точки соприкосновения. Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые, повторю ещё раз, нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой», — сказал Лавров.

Ранее российский министр отмечал, что ФРГ взяла курс на сдерживание России. При этом он подчёркивал, что напряжённость можно преодолеть.

Кроме того, Лавров заявлял, что отношения с ЕС вызывают у России серьёзную озабоченность.