Лавров: отношения России и ЕС вызывают серьёзную озабоченность
- Reuters
«Особое внимание уделили состоянию отношений между Россией и Евросоюзом. Эти отношения, их состояние в России вызывает серьёзную озабоченность», — сказал он в ходе пресс-конференции.
В ходе переговоров стороны подчеркнули, что недружественные шаги со стороны ЕС и особенно ряда русофобски настроенных членов сообщества подрывают масштабный потенциал сотрудничества Москвы и Евросоюза.
«В то же время мы ценим и продолжаем видеть стремление итальянских партнёров всё-таки поддерживать сохраняющийся конструктивный потенциал наших отношений», — заявил Лавров.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.
Ранее в Кремле заявили, что выступают за диалог с Европейским союзом, но «в одиночку танго танцевать не получается».