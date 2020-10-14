Лавров: отношения России и ЕС вызывают серьёзную озабоченность

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо отношения Москвы и Евросоюза. По словам Лаврова, отношения с ЕС вызывают у России серьёзную озабоченность.

«Особое внимание уделили состоянию отношений между Россией и Евросоюзом. Эти отношения, их состояние в России вызывает серьёзную озабоченность», — сказал он в ходе пресс-конференции.

В ходе переговоров стороны подчеркнули, что недружественные шаги со стороны ЕС и особенно ряда русофобски настроенных членов сообщества подрывают масштабный потенциал сотрудничества Москвы и Евросоюза.

«В то же время мы ценим и продолжаем видеть стремление итальянских партнёров всё-таки поддерживать сохраняющийся конструктивный потенциал наших отношений», — заявил Лавров.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

Ранее в Кремле заявили, что выступают за диалог с Европейским союзом, но «в одиночку танго танцевать не получается».