В Кремле оценили отношения с Евросоюзом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выступают за диалог с Европейским союзом, но «в одиночку танго танцевать не получается».
В Кремле оценили отношения с Евросоюзом
  • Reuters

По словам Пескова, в Кремле видят необходимость и полезность диалога с ЕС.

Он добавил, что российская сторона всегда последовательно выступала за возобновление и продолжение конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении.

«Но, как это ни банально, в одиночку танго танцевать не получается», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не может справиться с русофобским меньшинством, которое блокирует развитие отношений с Россией.

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