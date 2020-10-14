В Кремле оценили отношения с Евросоюзом
- Reuters
По словам Пескова, в Кремле видят необходимость и полезность диалога с ЕС.
Он добавил, что российская сторона всегда последовательно выступала за возобновление и продолжение конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении.
«Но, как это ни банально, в одиночку танго танцевать не получается», — сказал представитель Кремля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не может справиться с русофобским меньшинством, которое блокирует развитие отношений с Россией.