Лавров рассказал о русофобском меньшинстве в ЕС

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольской правде» и «Говорит Москва» заявил, что Европейский союз не может справиться с русофобским меньшинством, которое блокирует развитие отношений с Россией.
Лавров рассказал о русофобском меньшинстве в ЕС
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Министр напомнил, что 13 октября разговаривал с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

По словам Лаврова, Боррель как человек опытный прекрасно понимает, что без России очень трудно решать многие вопросы, которые интересуют Евросоюз».

Также глава МИД заявил, что инстинкт обеспечения собственных интересов должен сподвигать ЕС к партнёрству с Россией. 

«Но, по моим оценкам, и, судя по его (Борреля. — RT) реакции на некоторые мои вопросы, пока Евросоюз не в состоянии справиться с русофобским меньшинством, которое, грубо спекулируя на принципе консенсуса, на принципе солидарности, блокирует более-менее конструктивные подходы к развитию отношений с Россией», — заявил Лавров.

Глава МИД России уточнил, что речь идёт о Польше и страх Балтии.

Ранее сообщалось, что Лавров обсудил с Боррелем Белоруссию, Украину и Нагорный Карабах

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