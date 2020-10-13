Лавров обсудил с Боррелем Белоруссию, Украину и Нагорный Карабах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем обсудил ситуацию вокруг Белоруссии, урегулирование на Украине и Нагорный Карабах.

«Рассмотрен ряд актуальных международных тем, включая реальное положение дел с выполнением минских договоренностей по разрешению внутриукраинского кризиса, задачи нагорнокарабахского урегулирования в соответствии с московским заявлением министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, а также ситуацию вокруг Республики Беларусь», — говорится в сообщении российского МИД.

Как отмечается, «с российской стороны было подчёркнуто, что нагнетание антироссийских настроений в ЕС, создание под надуманными предлогами новых раздражителей в отношениях с Россией не отвечает целям стабилизации обстановки в Европе».

7 октября сообщалось, что Боррель обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Лавровым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.