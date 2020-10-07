Боррель провёл переговоры по Карабаху с Лавровым и Чавушоглу

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с главами МИД России Сергеем Лавровым и МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Боррель провёл переговоры по Карабаху с Лавровым и Чавушоглу
  • Reuters

«Я обсуждал эту ситуацию с главой МИД России, я также обсуждал эту ситуацию с министром иностранных дел Турции», — цитирует ТАСС Борреля.

Он отметил, что Россия и Турция являются ключевыми региональными игроками, и подчеркнул, что им необходимо не допускать риторики и действий, которые могут разжечь конфликт.

Боррель также сообщил, что говорил с главами МИД Армении и Азербайджана.

Ранее Евросоюз принял решение о выделении экстренной гуманитарной помощи населению по обе стороны от линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта.

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