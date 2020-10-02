ЕС решил выделить гумпомощь для населения в зоне конфликта в Карабахе

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Евросоюз принял решение о выделении экстренной гуманитарной помощи населению по обе стороны от линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта.
ЕС решил выделить гумпомощь для населения в зоне конфликта в Карабахе
  • Reuters

Об этом в своём Twitter написал еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

«В связи с боевыми действиями в зоне конфликта в Нагорном Карабахе ЕС объявляет о выделении чрезвычайной гуманитарной помощи всему гражданскому населению, пострадавшему от конфликта, по обе стороны от линии соприкосновения», — заявил он.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на распространённый документ Еврокомиссии, сначала будет направлено €500 тыс. на закупку и доставку в регион экстренного медицинского оборудования, продуктов и товаров первой необходимости.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. В заявлении они призвали к немедленному прекращению боевых действий.

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