Путин, Трамп и Макрон приняли заявление по ситуации в Карабахе
- Reuters
Как отмечается в тексте, лидеры «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».
«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон», — говорится в документе.
Главы государств призвали руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно обязаться возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Ранее Совет Безопасности ООН и Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш обратились к Баку и Еревану с призывом прекратить огонь.