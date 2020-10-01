Путин, Трамп и Макрон приняли заявление по ситуации в Карабахе

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RT
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Оно опубликовано на сайте Кремля.
Путин, Трамп и Макрон приняли заявление по ситуации в Карабахе
  • Reuters

Как отмечается в тексте, лидеры «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».

«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон», — говорится в документе.

Главы государств призвали руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно обязаться возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее Совет Безопасности ООН и Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш обратились к Баку и Еревану с призывом прекратить огонь.

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