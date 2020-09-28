Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к незамедлительному прекращению боевых действий без предварительных условий.

Как заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, об этом Гутерреш сказал в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Дюжаррик отметил, что вскоре также состоится разговор Генсека ООН с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«В ходе разговора с премьером Армении он повторит то же заявление, которое озвучил в разговоре с азербайджанским президентом: призыв к незамедлительному прекращению боевых действий без предварительных условий для продолжения переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ», — цитирует ТАСС Дюжаррика.

Ранее Гутерреш призвал Армению и Азербайджан срочно возобновить переговоры.

Президент России Владимир Путин также выразил озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных столкновений в Нагорном Карабахе.