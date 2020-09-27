Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля. 

Разговор состоялся по инициативе Еревана.

Стороны обсудили резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. Путин выразил озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных столкновений. 

«Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — заявили в Кремле.

Ранее парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны.

Правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.

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