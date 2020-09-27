Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию
- Reuters
«Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты», — написал он в Facebook.
Ранее власти непризнанного Нагорного Карабаха объявили военное положение.
27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана заявило, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении. Пашинян заявлял, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении.