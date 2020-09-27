Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство страны в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.
Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию
  • Reuters

«Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты», — написал он в Facebook.

Ранее власти непризнанного Нагорного Карабаха объявили военное положение.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана заявило, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении. Пашинян заявлял, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении. 

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