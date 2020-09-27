Между Арменией и Азербайджаном возобновились столкновения
- РИА Новости
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«Все приграничные населённые пункты, а также столица Степанакерт обстреливаются. Под прицелом все гражданские объекты. Обстрел ведётся из систем «Град», — приводит Интерфакс слова Погосяна.
Минобороны Азербайджана заявляет, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении. По его словам, Армия обороны Карабаха успешно ему противодействует.
Ранее обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном фиксировалось в июле 2020 года.