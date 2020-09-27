Между Арменией и Азербайджаном возобновились столкновения

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RT
В пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что Вооружённые силы Армении подвергли обстрелам из миномётов и крупнокалиберного оружия населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что Степанакерт подвергся артобстрелу.
Между Арменией и Азербайджаном возобновились столкновения
  • РИА Новости
  • © Давид Галстян

«Все приграничные населённые пункты, а также столица Степанакерт обстреливаются. Под прицелом все гражданские объекты. Обстрел ведётся из систем «Град», — приводит Интерфакс слова Погосяна.

Минобороны Азербайджана заявляет, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении. По его словам, Армия обороны Карабаха успешно ему противодействует.

Ранее обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном фиксировалось в июле 2020 года.

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