В Нагорном Карабахе объявили военное положение
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Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на его пресс-службу.
«Исходя из сложившейся ситуации, я объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет», — заявил Арутюнян.
Ранее между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия.
Министерство обороны Азербайджана заявляло, что принимает «ответные меры» против действий Вооружённых сил Армении на линии соприкосновения в Карабахе.
При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении.