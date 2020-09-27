В Нагорном Карабахе объявили военное положение

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян объявил в Карабахе военное положение.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на его пресс-службу.

«Исходя из сложившейся ситуации, я объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет», — заявил Арутюнян.

Ранее между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия.

Министерство обороны Азербайджана заявляло, что принимает «ответные меры» против действий Вооружённых сил Армении на линии соприкосновения в Карабахе.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении.