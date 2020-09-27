Парламент Азербайджана решил ввести военное положение в ряде регионов
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- РИА Новости
«Мы призываем людей, проживающих в соответствующих городах и регионах, соблюдать требования военного положения и комендантского часа», — заявил он.
Данное решение в течение 48 часов должно быть утверждено президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.