Парламент Азербайджана решил ввести военное положение в ряде регионов

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Парламент Азербайджана на экстренном заседании принял решение о введении военного положения и комендантского часа в некоторых регионах республики, сообщает агентство APA со ссылкой на депутата Хикмата Бабаоглу.
Парламент Азербайджана решил ввести военное положение в ряде регионов
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Мы призываем людей, проживающих в соответствующих городах и регионах, соблюдать требования военного положения и комендантского часа», — заявил он.

Данное решение в течение 48 часов должно быть утверждено президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.

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