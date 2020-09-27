Лавров призвал к скорейшему прекращению огня в Нагорном Карабахе

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьёзной озабоченности в связи с боевыми действиями в зоне нагорнокарабахского конфликта и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.
Лавров призвал к скорейшему прекращению огня в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

Как сообщила пресс-служба МИД России, об этом Лавров сказал в ходе разговора с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Стороны обсудили положение в зоне нагорнокарабахского конфликта.

«С.В. Лавров выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых», — отметили в МИД.

В ходе разговора была подчёркнута необходимость скорейшего прекращения огня. 

«Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД сообщили о подготовке разговора Лаврова с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Ранее МИД России призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить