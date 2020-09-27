Лавров призвал к скорейшему прекращению огня в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьёзной озабоченности в связи с боевыми действиями в зоне нагорнокарабахского конфликта и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.

Как сообщила пресс-служба МИД России, об этом Лавров сказал в ходе разговора с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Стороны обсудили положение в зоне нагорнокарабахского конфликта.

«С.В. Лавров выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых», — отметили в МИД.

В ходе разговора была подчёркнута необходимость скорейшего прекращения огня.

«Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД сообщили о подготовке разговора Лаврова с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Ранее МИД России призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.