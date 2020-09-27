Россия призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь
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- РИА Новости
«Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — говорится в сообщении МИД, поступившем в распоряжение RT.
Министерство отмечает, что ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась.
«Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия.
Минобороны Азербайджана заявило, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение.