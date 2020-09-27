Лавров провёл переговоры с главой МИД Азербайджана
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«С.В.Лавров выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль Линии соприкосновения, повлекшими за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения», — заявили в МИД России.
Также Лавров подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.
Он отметил, что российская сторона вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.
Ранее Лавров провёл разговор с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Глава МИД России в ходе беседы также выразил серьёзную озабоченность в связи с боевыми действиями в зоне нагорно-карабахского конфликта и призвал к скорейшему прекращению огня.