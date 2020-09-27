Лавров провёл переговоры с главой МИД Азербайджана

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в ходе которых было обсуждено резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Лавров провёл переговоры с главой МИД Азербайджана
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С.В.Лавров выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль Линии соприкосновения, повлекшими за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения», — заявили в МИД России.

Также Лавров подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня. 

Он отметил, что российская сторона вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.

Ранее Лавров провёл разговор с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Глава МИД России в ходе беседы также выразил серьёзную озабоченность в связи с боевыми действиями в зоне нагорно-карабахского конфликта и призвал к скорейшему прекращению огня.

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