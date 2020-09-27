Гутерреш призвал Армению и Азербайджан срочно возобновить переговоры
- Reuters
«Генеральный секретарь крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта... настоятельно призывает стороны немедленно прекратить боевые действия, снизить напряжённость и без промедления вернуться к конструктивным переговорам», — говорится в комментарии.
Гутерреш также заявил о намерении провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал принять все меры для прекращения насилия и деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.
Президент России Владимир Путин также выразил озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных столкновений в Нагорном Карабахе.