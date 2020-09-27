Гутерреш призвал Армению и Азербайджан срочно возобновить переговоры

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить столкновения и возобновить переговорный процесс на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта... настоятельно призывает стороны немедленно прекратить боевые действия, снизить напряжённость и без промедления вернуться к конструктивным переговорам», — говорится в комментарии.

Гутерреш также заявил о намерении провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал принять все меры для прекращения насилия и деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин также выразил озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных столкновений в Нагорном Карабахе.