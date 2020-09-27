Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба армянского правительства.
Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
  • Reuters

«Президент Макрон выразил глубокую озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и заявил о необходимости предпринять все меры для прекращения насилия и деэскалации», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.

27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении военного положения.

Такое же решение приняло правительство Армении.

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