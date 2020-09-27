Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
- Reuters
«Президент Макрон выразил глубокую озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и заявил о необходимости предпринять все меры для прекращения насилия и деэскалации», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.
27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении военного положения.
Такое же решение приняло правительство Армении.