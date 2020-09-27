Алиев подписал указ о введении военного положения в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении военного положения в республике в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.

Об этом сообщил помощник президента Хикмет Гаджиев.

«Указом президента Ильхама Алиева в стране объявлено военное положение», — приводит сообщение агентство APA.

Кроме того, в ряде городов и регионов с 28 сентября вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 (20:00 мск) до 06:00 (05:00 мск).

Ранее парламент Азербайджана на экстренном заседании принял решение о введении военного положения и комендантского часа в некоторых регионах республики.

Правительство Армении также ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.