СБ ООН призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Совет Безопасности ООН призвал Азербайджан и Армению к немедленному прекращению огня и возвращению к переговорам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Совбеза Абду Абарри по итогам консультаций членов СБ ООН.

Он заявил, что Совет Безопасности ООН обеспокоен сообщениями о широкомасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Члены СБ ООН высказались в поддержку призыва генсека ООН к сторонам немедленно прекратить боевые действия, снизить напряжённость и вернуться к конструктивным переговорам без отлагательств», — сказал Абарри.

Также он отметил, что члены Совбеза призывают стороны конфликта тесно работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в целях немедленного возобновления диалога без предварительных условий.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к незамедлительному прекращению боевых действий без предварительных условий.