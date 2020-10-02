В Совфеде призвали Баку и Ереван к прекращению огня в Карабахе
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление российских парламентариев.
«Призываем депутатов миллимеджлиса Азербайджанской Республики и Национального собрания Республики Армения сделать всё возможное для прекращения огня и кровопролития во имя сохранения жизней людей в зоне конфликта, у которого не может быть военного решения», — заявили они.
Ранее в МИД Франции заявили об угрозе интернационализации конфликта в Карабахе.
1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. В заявлении они призвали к немедленному прекращению боевых действий.