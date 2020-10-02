МИД Франции отметил угрозу интернационализации конфликта в Карабахе
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовало французское внешнеполитическое ведомство.
«В ходе этих бесед была вновь подчёркнута необходимость прекращения вооружённых действий без промедления и предварительных условий... Я предупредил своих собеседников об угрозе интернационализации конфликта», — следует из коммюнике.
Ле Дриан также подтвердил готовность Франции содействовать прекращению огня и началу переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.
Помимо этого, глава МИД Франции поблагодарил армянского и азербайджанского коллег за вклад в продолжающуюся медицинскую эвакуацию двух французских журналистов, раненных в Нагорном Карабахе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Армению и Азербайджан к незамедлительному прекращению огня.