МИД Франции отметил угрозу интернационализации конфликта в Карабахе

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым, в ходе которых заявил о риске интернационализации конфликта в Нагорном Карабахе.
МИД Франции отметил угрозу интернационализации конфликта в Карабахе
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовало французское внешнеполитическое ведомство.

«В ходе этих бесед была вновь подчёркнута необходимость прекращения вооружённых действий без промедления и предварительных условий... Я предупредил своих собеседников об угрозе интернационализации конфликта», — следует из коммюнике.

Ле Дриан также подтвердил готовность Франции содействовать прекращению огня и началу переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Помимо этого, глава МИД Франции поблагодарил армянского и азербайджанского коллег за вклад в продолжающуюся медицинскую эвакуацию двух французских журналистов, раненных в Нагорном Карабахе.

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