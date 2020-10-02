МИД Франции отметил угрозу интернационализации конфликта в Карабахе

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым, в ходе которых заявил о риске интернационализации конфликта в Нагорном Карабахе.

Соответствующее заявление опубликовало французское внешнеполитическое ведомство.

«В ходе этих бесед была вновь подчёркнута необходимость прекращения вооружённых действий без промедления и предварительных условий... Я предупредил своих собеседников об угрозе интернационализации конфликта», — следует из коммюнике.

Ле Дриан также подтвердил готовность Франции содействовать прекращению огня и началу переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Помимо этого, глава МИД Франции поблагодарил армянского и азербайджанского коллег за вклад в продолжающуюся медицинскую эвакуацию двух французских журналистов, раненных в Нагорном Карабахе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Армению и Азербайджан к незамедлительному прекращению огня.