Армения заявила о готовности к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ

Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

Об этом, как сообщает ТАСС, сообщили в МИД республики, комментируя заявления глав России, США и Франции — стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Армения привержена решить конфликт мирным путём. Мы будем продолжать решительно отражать агрессию Азербайджана, но в то же время готовы работать со странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении прекращения огня на основании соглашений 1994—1995 годов», — отмечается в сообщении.

Ранее Евросоюз призвал к немедленному прекращению эскалации ситуации в Нагорном Карабахе и возвращению к политическому диалогу.