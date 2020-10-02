Армения заявила о готовности к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ

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Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.
Армения заявила о готовности к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ
  • Reuters

Об этом, как сообщает ТАСС, сообщили в МИД республики, комментируя заявления глав России, США и Франции — стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Армения привержена решить конфликт мирным путём. Мы будем продолжать решительно отражать агрессию Азербайджана, но в то же время готовы работать со странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении прекращения огня на основании соглашений 1994—1995 годов», — отмечается в сообщении.

Ранее Евросоюз призвал к немедленному прекращению эскалации ситуации в Нагорном Карабахе и возвращению к политическому диалогу.

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