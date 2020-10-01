Лавров заявил о курсе Германии на сдерживание России

Берлин взял курс на сдерживание Москвы, однако напряжённость можно преодолеть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к дискуссионному форуму «Вехи германо-советских взаимоотношений».

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что именно Россия сыграла ключевую роль в деле скорейшего восстановления германского единства.

«В Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес», — цитирует Лаврова сайт МИД.

По его словам, этот период может быть преодолён во благо коренных интересов двух стран, шансы на сохранение этой перспективы остаются.

Как подчеркнул министр, многое будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества, их способности бережно и честно отстаивать правду.

Ранее Лавров выразил мнение, что Евросоюз жертвует своими геоэкономическими и стратегическими интересами в угоду США.