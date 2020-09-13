Лавров заявил, что ЕС жертвует своими интересами в угоду США
- РИА Новости
«Евросоюз, к сожалению, пошёл по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется «наказание России», — цитирует его ТАСС.
Лавров добавил, что Россия привыкла к этому. По его словам, в Москве теперь понимают, что все будущие планы касательно возможности возвращения к полноформатному сотрудничеству с ЕС необходимо обязательно выстраивать с использованием «страховочной сетки».
«То есть обеспечить себе все возможности, чтобы, если ЕС останется на своих негативных, деструктивных позициях, мы не зависели от его прихотей и могли обеспечивать своё собственное развитие самостоятельно и в партнёрстве с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной, взаимоуважительной основе», — заявил Лавров.
Также Лавров добавил, что Россия не оставит без ответа возможные новые санкции Запада. По его словам, принцип взаимности в международных делах никто не отменял.