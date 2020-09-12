Лавров заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции Запада
- РИА Новости
Отвечая на соответствующий вопрос, Лавров отметил, что принцип взаимности в международных делах никто не отменял.
«Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», — цитирует министра ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Он отметил, что Россия «в целом не приемлет санкционного разговора и санкционного языка».