Американский сенатор высказался о санкциях по «Северному потоку — 2»

Американский сенатор Тед Круз в ходе выступления в Атлантическом совете высказался о санкциях против проекта газапровода «Северный поток — 2».

«Мы смогли объединить демократов и республиканцев в сенате и в палате представителей и ввели санкции в декабре прошлого года», — цитирует РИА Новости Круза.

По его словам, «строительство газопровода было остановлено за несколько минут после подписания санкций».

Он заявил, что «вторая волна санкций скоро будет подписана, потому что уже прошла одобрение обеих палат конгресса».

«Мы продолжим оказывать давление на этот проект», — сообщил сенатор.

Ранее американский сенат одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 год, в который также были внесены санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

11 декабря возобновилось строительство «Северного потока — 2»: трубоукладчик «Фортуна» начал укладку в водах Германии.

Как отмечали в партии «Альтернатива для Германии», реализация проекта соответствует интересам ФРГ.